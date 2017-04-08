毛加恩簡浩 雙帥賞AP─毛成交2億房產 心動挑錶 簡讚陶瓷錶圈前衛

2017-04-08

〔記者方惠宗／台北報導〕前籃球明星毛加恩因傷退休、轉戰房產業，最近成功售出2億房產，喜上眉梢。昨（7）日他和好友、璞園球星簡浩受瑞士頂級鐘錶品牌愛彼（Audemars Piguet）之邀，出席在台北101購物中心愛彼專賣店舉辦的新品鑑賞會，對2017年全新改款的皇家橡樹計時碼錶讚不絕口，看似即將入主百萬名錶。毛加恩說，達到一個目標、或是人生紀念時刻，手錶是很好的禮物，只差「還沒領到獎金」。

愛彼今年為1997年首創的皇家橡樹計時腕錶慶祝20週年，全新發行的7款新作均有面貌清新的雙色調錶盤，並添進新穎精巧的細部處理，例如於9點鐘和3點鐘位置的計時器小錶盤尺寸加大、時標略微縮短但加寬、更多的螢光塗層以提高讀時清晰度、嶄新的排版及轉印設計。日期顯示窗也重新設置於4點鐘和5點鐘之間。

簡浩則試戴愛彼以陶瓷打造錶圈的皇家橡樹離岸型44毫米計時碼錶；錶圈與錶殼皆以全黑陶瓷呈現的款式，更加展現完美前衛風格與經久耐用的優異特性。

毛加恩今年不僅為自己在台北內湖買下在台灣的第一間房子，最近更完成一筆2億交易，可說好事連連。他說自己始終對愛彼皇家橡樹計時碼錶感到著迷，八角錶圈更是氣派象徵；現在卸下球隊戰袍、改穿西裝，感覺與18K玫瑰金打造的皇家橡樹計時腕錶更加合拍！

全新台北101愛彼專賣店令賓客宛如置身愛彼精湛工藝的起源之地、瑞士汝拉山谷布拉蘇絲小鎮（Le Brassus, Vallée de Joux）的情境氛圍。大型原木接待桌後方的「愛彼之窗」正以大螢幕呈現2個月更新一次的布拉蘇絲景觀；造景擺設的石頭更是來自布拉蘇絲當地元素。店裡亦設維修服務中心，提供防水檢測、錶帶更換、鍊節調整等相關服務。

圖片提供：Audemars Piguet