第一屆台北時裝週之星：JENN LEE

2019-01-18

記者王瀅娟／台北報導

台北時裝週採取報名後進行甄選的方式，由5個評審組成的評審團，從中選出動態秀品牌，最後選出8個風格各異，然而水準相當高且齊整的品牌，成為台北時裝週的8個亮點。

扭曲

JENN LEE為設計師李維錚自倫敦藝術大學畢業後回台，2012年因緣際會下自創的服裝品牌，設計靈感源自生活中令她覺得酷的事物，善用拼貼與解構手法，強調獨立、自由的女性形象。

扭動的線條

2019春夏系列以1988年推出的日本動畫「阿基拉（Akira）」為靈感，片中主角因慾望堆積終至爆發毀滅的畫面啟發這季的紅黑色調與大量扭曲的線條，向設計師李維錚心目中的神片致敬。系列以純然的黑色與白色開場，不對稱的抽繩、破口與綁帶設計點出人因慾望而扭曲的意象，也使柔軟的面料在身體上形塑出多樣風貌的輪廓，恰到好處的裸露使女生洋溢性感與自信。透膚面料上衣與小禮服上扭轉的紅色與白色縲縈（Rayon）在身上扭轉堆疊出即將爆發的的姿態，終至最後洋裝上狀似噴發血跡的手工紮染花色。壓軸登場的概念服裝由機車手套層層堆疊而成，靈感源自阿基拉片中的飆車族，也象徵慾望的累積，為整個系列下總結。

（台北時裝週徵選條件：服裝要在台灣本地生產或銷售，且要發表2季以上完整系列，有能力在去年11月30日前完成2019春夏系，至少30個以上的Look，具備台灣或華人元素的品牌，或依法在台灣設立即可。評選入圍者可得到文化部贊助免費辦品牌秀。）

圖片提供／樺舍公關、台北時裝週

舞台上巨型的紅色膠囊呼應JENN LEE本季的紅黑色調，視覺效果十足。

JENN LEE 2019春夏開場以抽繩與鏤空象徵人因慾望開始扭曲的過程。

JENN LEE 2019春夏以扭轉的縲縈材質象徵慾望因積累而造成的扭曲，搭配招牌的丹寧寬褲。

JENN LEE 2019春夏手工紮染面料展顯血液因扭曲而噴發的狀態。

JENN LEE 2019春夏單寧外套與迷你裙有特殊抓鬚處理。

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