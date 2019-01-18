第一屆台北時裝週之星：UUIN

2019-01-18

記者王瀅娟／台北報導

台北時裝週採取報名後進行甄選的方式，由5個評審組成的評審團，從中選出動態秀品牌，最後選出8個風格各異，然而水準相當高且齊整的品牌，成為台北時裝週的8個亮點。

小公園的啟發

UUIN創立於2015年，是由三位設計師劉子超、劉燕純與林宏諭組成，擅長以日常生活為主題，以趣味細膩的手法呈現，同時體現洗鍊自在的身體美學。專攻都會女性，設計舒適且輕鬆穿搭的服裝，除了美觀外，更在意身體與布料間自在相處的平衡，揀選創新與高科技面料，以高級女裝的製作工法，將立體剪裁與機能版型融入細節中。

小巧思的樂趣

2019春夏系列以「小公園Petite Park」為主題，將初春台北公園裡隨處可見的清新活力與景致的感覺，轉化獨特的圖騰印花，以粉白、亮黃、嫩綠、粉藍等色彩搭配呈現；品牌Logo與條紋自然融合，排列出類似公園柵欄的抽象線條。出遊時防曬的草帽與袖套，也被轉化成特別的搭配單品。輕盈的高撚度棉麻、乾爽柔滑的真絲與機能性布料突顯活力，透過立體剪裁，創造布料與身體間的空間，更有遊逛公園時的輕鬆感。版型在日常衣著上做變化，讓人看見一個小巧思可以為日常生活帶來的樂趣，以及一件有型格的單品就使自己的穿搭與眾不同。

（台北時裝週徵選條件：服裝要在台灣本地生產或銷售，且要發表2季以上完整系列，有能力在去年11月30日前完成2019春夏系，至少30個以上的Look，具備台灣或華人元素的品牌，或依法在台灣設立即可。評選入圍者可得到文化部贊助免費辦品牌秀。）

圖片提供／樺舍公關、台北時裝週

UUIN 2019春夏以「小公園Petite Park」為主題，透過LED投影與公園以打造秀場氛圍。

UUIN 2019春夏以台北初春的公園景致創作獨家印花，充滿清新活力。

UUIN 2019春夏巧妙地將品牌Logo結合條紋，創造出象徵性的公園柵欄印花。

草帽是UUIN 2019春夏重點單品，去掉一邊帽緣，讓草帽以不同角度配戴時就會呈現不一樣的風情，十分巧妙。

UUIN 2019春夏高彩度透明面料的袖套為日常裝扮增添時髦感。

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