第一屆台北時裝週之星：CHARINYEH

2019-01-18

記者王瀅娟／台北報導

台北時裝週採取報名後進行甄選的方式，由5個評審組成的評審團，從中選出動態秀品牌，最後選出8個風格各異，然而水準相當高且齊整的品牌，成為台北時裝週的8個亮點。

顛覆與創新

創立品牌30多年來，設計師葉珈伶總是以她成長的台灣這塊土地上曾發生的事為靈感，將對事件的顛覆與創新，轉化成服裝。

三原色的反叛

2019春夏以台灣電影新浪潮出發，回憶經濟起飛的80年代，家家戶戶普遍有房有彩色電視，然而電視上播放的新聞卻有可能是被操控的虛假，而電影裡演出的劇情反而才是真實，因而以彩色電視映像管使用的三原色：紅、綠、藍為出發點，以輕快的表象對比沉重的真相，希望藉此呼籲，永遠反叛你認為的真實，永遠懷疑你認知的真理。

當年電影「兒子的大玩偶」受到新聞局以危害國際形象而刪減市井畫面而引發抗議、「牯嶺街少年殺人事件」以大量輕鬆愉悅的美國流行音樂與爵士靈魂樂搭配陰鬱而真實的內容，葉珈伶則以洋溢歡樂輕快氛圍的服裝，呼應經濟起飛後看似歡樂平和的社會氣氛，同時也是嘲諷。以白色為基底，圓肩、寬鬆的剪裁加入抽繩、大口袋等設計，搭配網布與羅紋針織等運動服裝常用的面料，以紅、藍、綠、黃等顏色描邊，加上半筒襪與運動鞋，休閒運動風格鮮明。

（台北時裝週徵選條件：服裝要在台灣本地生產或銷售，且要發表2季以上完整系列，有能力在去年11月30日前完成2019春夏系，至少30個以上的Look，具備台灣或華人元素的品牌，或依法在台灣設立即可。評選入圍者可得到文化部贊助免費辦品牌秀。）

圖片提供／樺舍公關、台北時裝週

CHARINYEH 2019春夏的風衣提供更多穿搭上的變化，拉鍊頭掛的1982-1996是台灣電影新浪潮年代。

CHARINYEH 2019春夏開發的新面料表面猶如電視訊號不清時的波紋感 ，將色彩內包傳達曖昧壓抑的感覺。

CHARINYEH 2019春夏將紅藍羅紋彈性面料拼接於硬挺棉料上衣的腋下，創造出新的輪廓。

CHARINYEH 2019春夏拼接劃分出的色塊區域讓人聯想到田徑場上的線條。

PVC材質的腰包是CHARINYEH 2019春夏重點單品。

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