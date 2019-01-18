第一屆台北時裝週之星：Sabra Andre

2019-01-18

記者王瀅娟／台北報導

台北時裝週採取報名後進行甄選的方式，由5個評審組成的評審團，從中選出動態秀品牌，最後選出8個風格各異，然而水準相當高且齊整的品牌，成為台北時裝週的8個亮點。

時間的皺褶

Sabra Andre設計師沙布喇．安德烈（高勝忠）為排灣族原住民，其作品常以原住民文化為主，擅長印花設計，經常將原住民族圖騰重新詮釋後轉化為服裝上的圖騰，偏愛簡約而立體的線條輪廓，讓服裝猶如人體上的建築。

目不暇及的原民圖騰

2019春夏系列以「時間的皺褶」為主題，開場服裝應用百褶、荷葉褶飾等手法，展現歲月刻畫的痕跡。在排灣族古調的襯托下，模特兒們以緩慢的步調繞著秀場前進，時而踉蹌，讓人對時光的流逝更加有感。他認為，時間是厚度，而不是長度；時間看似無形，但歷經歲月的肌膚會留下皺紋，被時間擁抱過的樹心會留下一圈圈的年輪，從「順益台灣原住民博物館」館藏出發，將古文物上的織紋、圖騰轉化之後重新演繹組合排列開發本季印花，以百褶與荷葉褶飾表現，從中實驗研發面料新的肌理表現，做出時間積累的感覺。

整場秀以紅、黑、黃為主色調，金色的拉鍊是亮點，點綴在後背、腰間，荷葉褶飾的邊緣，拉出優雅的線條。

（台北時裝週徵選條件：服裝要在台灣本地生產或銷售，且要發表2季以上完整系列，有能力在去年11月30日前完成2019春夏系，至少30個以上的Look，具備台灣或華人元素的品牌，或依法在台灣設立即可。評選入圍者可得到文化部贊助免費辦品牌秀。）

圖片提供／樺舍公關、台北時裝週

Sabra Andre 2019春夏透過剪裁創作全新的輪廓，展現時間積累的感覺。

Sabra Andre 2019春夏將年輪與皺紋抽象簡化為綜橫交錯的曲線，透過剪裁組成立體的輪廓。

Sabra Andre 2019春夏將印花印在不同的面料上，從中實驗面料新的肌理表現，比如身上的立體褶飾。

Sabra Andre 2019春夏將百褶面料做為編織的素材，實驗面料的多重可能性。

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