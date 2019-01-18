第一屆台北時裝週之星：Gioia Pan

2019-01-18

記者王瀅娟／台北報導

台北時裝週採取報名後進行甄選的方式，由5個評審組成的評審團，從中選出動態秀品牌，最後選出8個風格各異，然而水準相當高且齊整的品牌，成為台北時裝週的8個亮點。

針織之變

素有「針織女王」封號的Gioia Pan潘怡良，2019春夏系列以其代表「樂觀歡欣」的名字「Gioia」為靈感，延伸出「樂．Gioia Della Vita」主題，以一貫的黑色為主色系，將GIOIA拆解隨意拼湊的塗鴉字母，散佈於針織面料上，黑與白的撞擊創造出歡樂的活力。

一條紗線開始的想像

潘怡良認為，針織是很豐富的元素，從一條紗線開始就可以創作，有許多的想像與可能性，就算是單一色系的服裝，也透過設計和織法看起來有立體感。應用不對稱與鏤空，讓針織面料看起來帶有叛逆感，透過和皮革、緹花、網布等異材質的結合與混搭，讓針織面料看起來更富變化。加入運動服裝輪廓與條紋元素，使針織洋溢年輕活力，呼應本季的設計精神。

透過舞台光影的變化，更能展現針織的豐富性，加上設計與其他材質的結合，也可以呈現針織不同風格的變化。

（台北時裝週徵選條件：服裝要在台灣本地生產或銷售，且要發表2季以上完整系列，有能力在去年11月30日前完成2019春夏系，至少30個以上的Look，具備台灣或華人元素的品牌，或依法在台灣設立即可。評選入圍者可得到文化部贊助免費辦品牌秀。）

圖片提供／樺舍公關、台北時裝週

透過舞台光影的變化，更能展現針織的豐富性與風格的變化。

GIOIA塗鴉字母是Gioia Pan 2019春夏主要圖騰，洋溢歡欣氣息。

Gioia Pan不斷嘗試針織面料的可能性，2019春夏禮服上的「魚鱗」即是其一。

Gioia Pan 2019春夏以不對稱與鏤空增加針織面料的視覺變化，裝飾宛如未收邊的毛線的破舊感展現叛逆面向。

Gioia Pan 2019春夏增添運動感，讓針織更為年輕活潑。

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