第一屆台北時裝週之星：SILZENCE men

2019-01-18

記者王瀅娟／台北報導

台北時裝週採取報名後進行甄選的方式，由5個評審組成的評審團，從中選出動態秀品牌，最後選出8個風格各異，然而水準相當高且齊整的品牌，成為台北時裝週的8個亮點。

白的深度

SILZENCE men東裝男服是由知名策展人陳俊良去年甫創立的新創品牌，以華人文化為底蘊，將簡單純粹發揮至極致，透過高質感的質材面料，少即是多的設計哲學，帶出文人內蘊的禪意與講究和諧的思維，有品才會有味，找到經典就無懼流行。

佈白 不只是白

2019春夏「墨白」系列以水墨書法中的「佈白」為靈感，陳俊良表示，這是一種以虛帶實、以實帶虛的虛實結合觀，「佈白」看似無物存之，然黑與白互相依存，互相為用，只要經由巧思安排能得其妙趣。應用在服裝設計上，看似純白色的服裝，實則存有緹花，或隱有圖騰貼布，或透過多層次堆疊，或透過編織，使得「白」有了豐富的表情面向，搭配溫潤白玉，更有謙謙君子之感，胸懷寬廣寧靜的文人氣息。

（台北時裝週徵選條件：服裝要在台灣本地生產或銷售，且要發表2季以上完整系列，有能力在去年11月30日前完成2019春夏系，至少30個以上的Look，具備台灣或華人元素的品牌，或依法在台灣設立即可。評選入圍者可得到文化部贊助免費辦品牌秀。）

圖片提供／樺舍公關、台北時裝週

SILZENCE men 2019春夏以水墨書法中的「佈白」為靈感，以簡約精粹的設計展現白的變化。

SILZENCE men 2019春夏外套內層有圖騰貼布，做出隱約低調的變化。

SILZENCE men 2019春夏搭配溫潤白玉，低調奢華。

SILZENCE men 2019春夏展現東方文人溫文儒雅的氣息。

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