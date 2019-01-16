品酒利器 電動真空瓶塞保存好風味

2019-01-16

〔記者凃盈如／台北報導〕看好都會男女的品酩商機，台隆手創館獨家代理了一款獨家品酒神器，訴求細膩的工藝與高科技，讓人喝紅酒不必擔心一次喝不完，可以獨特的電動真空瓶塞保存酒液。這款DENSO出品之「WINE SAVER品酒職人電動真空瓶塞組」，外觀為銀色的流線型設計，使用方式很直觀，只要將附屬的瓶塞塞入酒瓶，再將銀色主體置於瓶塞上，就會開始進行自動真空作業，主體有閃燈顯示作業進行中，約十秒鐘達到真空狀態後便自動停止，且當電池沒電時，亦有紅色閃燈告知，讓單價較高的藏酒，得到妥善的保存。

台隆手創館以銷售生活中大大小小的雜貨著稱，每年引進幾乎與日本同步的7,000至8,000個品項，在在提供消費者貼心的巧思和生活解決方案，近來趁著年節送禮、品酩商機，更宣布獨家代理「WINE SAVER品酒職人電動真空瓶塞組」帶動話題，且同步推出千元有找的夯品「紅酒便利道具五件組」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

紅酒便利道具五件組內部 。

紅酒便利道具五件組，990元，以有趣的酒瓶外盒為收納，內藏五件實用的品酩道具。

WINE SAVER品酒職人電動真空瓶塞組，可以輕鬆地保存酒液，讓人享有分次品酩的樂趣；主體之外附2個瓶塞，3,380元。

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