〈Pre-SIHH〉時計競速：Ulysse Nardin

2019-01-04

記者林欣若／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）即將在1月14日登場，今年共有35個品牌參與盛會，展前率先曝光的PRE SIHH錶款仍少不了運動風，無論是天際翱翔或海底深潛，手上的腕錶是最佳冒險夥伴，展現分錶必爭的競技實力。

潛水升級

可運動、可休閒、可商務的潛水錶近來成為不少品牌的主力，強化潛水深度、錶圈材質已成趨勢，雅典錶（Ulysse Nardin）也將旗下最受歡迎的Diver潛水錶系列全面改款升級，不僅適合專業運動佩戴、也能滿足日常需求。

全新Diver潛水錶系列42毫米錶盤捨棄過去的小錶盤設計，改以簡單俐落的大三針搭配Superluminova夜光塗層，讀時更清晰準確，另外，首度採用矽材質UN-816機芯，具有抗磁防震特性，走時更精準，也為這款歷史悠久的潛水錶增添科技感；為了配戴的舒適性，雅典錶首度採用米蘭帶，材質偏厚的不銹鋼網織材料，經過繁瑣的手工加工並搭配復古蝴蝶釦，牢牢固定在手腕上，但更服貼舒適，其他錶帶還有藍色帆布織帶、黑色小牛皮錶帶、不銹鋼鏈帶可供選擇，搭配日常穿搭更有彈性。

圖片提供／Ulysse Nardin

Ulysse Nardin Diver潛水錶系列不鏽鋼藍鯊藍面限量42毫米腕錶，搭載藍色PVD不銹鋼錶圈和藍色錶盤，並以亮橘色點綴錶帶，錶背壓印鐫刻藍鯊圖案。

全新Ulysse Nardin Diver潛水錶系列，錶圈刻度、指針和旋轉錶圈均覆有Superluminova夜光塗層，讀時更清楚。

Ulysse Nardin Diver潛水錶系列不鏽鋼藍面42毫米帆布帶腕錶。

Ulysse Nardin Diver潛水錶首度配備米蘭帶，配戴更服貼舒適。

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