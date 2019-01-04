〈Pre-SIHH〉時計競速：IWC

2019-01-04

記者林欣若／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）即將在1月14日登場，今年共有35個品牌參與盛會，展前率先曝光的PRE SIHH錶款仍少不了運動風，無論是天際翱翔或海底深潛，手上的腕錶是最佳冒險夥伴，展現分錶必爭的競技實力。

最長的飛行 最可靠的旅伴

由雷金納爾．米契爾（Reginald J. Mitchell）設計的英國噴火戰機是航空史上最精密的研發成果之一，沙夫豪森IWC萬國錶以這款噴火戰機無與倫比的空氣動力學性能與出色的飛行特性為靈感，在2003年推出首款噴火戰機飛行員腕錶，搭載IWC自製機芯，完美結合外型與功能性。

飛行員Steve Boultbee Brooks和Matt Jones計劃2019年夏天駕駛噴火戰機首度環繞世界，開創航空史紀錄，兩位英國飛行員將從英格蘭南部的古德伍德出發，穿越冰島直達加拿大再飛到美國，接著飛越阿拉斯加，經過俄羅斯、日本和東南亞飛往印度，跨越30個國家，這趟飛行任務總共飛行43,000公里，因此也被稱為「最長的飛行」。

這趟旅程的最佳旅伴，便是IWC噴火戰機系列最長的飛行特別版腕錶，透過錶圈上簡單的旋轉機制，就能輕鬆設定不同時區，時針、24小時顯示和日期同時自動調整，24小時顯示位於12點鐘位置下方，以旋轉圓盤方式呈現，更加容易閱讀，搭載最新研發的IWC萬國錶82760型自製機芯，具備60小時動力儲備。

圖片提供／IWC

噴火戰機的經典外型，是完美功能性設計的結晶，橢圓機翼不僅讓螺旋槳飛機格外敏捷、操控便利，外型更是獨一無二。IWC飛行員腕錶系列別具特色的外型設計，同樣是根據軍用飛機的特定要求進行工程設計的結果。

Steve Boultbee Brooks（左）Matt Jones（右）在2019年八月啟程，完成開創航空史紀錄的「最長的飛行」任務。（翻攝自www.flyer.co.uk）

IWC噴火戰機飛行員世界時區腕錶「最長的飛行」特別版，精鋼錶殼、黑色錶盤、鍍銠指針，搭配綠色織物錶帶。

錶背鐫刻噴火戰機圖案、限量250只。

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