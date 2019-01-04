〈Pre-SIHH〉時計競速：Panerai

2019-01-04

記者林欣若／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie，簡稱SIHH）即將在1月14日登場，今年共有35個品牌參與盛會，展前率先曝光的PRE SIHH錶款仍少不了運動風，無論是天際翱翔或海底深潛，手上的腕錶是最佳冒險夥伴，展現分錶必爭的競技實力。

深海300米 準確計時

Guillaume Néry，法國自由潛水冠軍，讓他聲名大噪的不只是驚人的潛水紀錄，更是他優游深海之下所拍攝一幅幅懾人心魄的美麗景象，Guillaume Néry在2018年3月成為沛納海（Panerai）的代言人，沛納海也為他打造全新SUBMERSIBLE專業潛水計時腕錶GUILLAUME NÉRY版。

鈦金屬錶殼完美融合鑲嵌在錶圈上的藍色陶瓷轉盤、藍色指針及橡膠錶帶，湛藍錶圈與鯊灰色錶盤，呼應深海世界的色彩，配備單向旋轉錶圈，準確顯示下潛時間，夜光白色時標不論在光線充足或漆黑的深海環境都能清晰易讀，搭載飛返計時和秒針歸零功能，確保腕錶與參考時間訊號完美同步，防水深度約300米。

錶底蓋則以浪漫的圖畫鐫刻，呈現這位潛水之王的輝煌紀錄，海面波光與海底魚群是生動的海底景緻，右側是Guillaume Néry的潛水英姿，下方有他創下的驚人紀錄：一口氣下潛126米，並附上親筆簽名。

圖片提供／Panerai

Guillaume Néry曾是兩屆世界冠軍，打破四項恆重自由潛水世界紀錄。

Guillaume Néry曾是兩屆世界冠軍，打破四項恆重自由潛水世界紀錄。

Panerai SUBMERSIBLE專業潛水計時腕錶GUILLAUME NÉRY版，47毫米鈦金屬錶殼，8點鐘及10點鐘位置設計時碼錶按鈕，9點鐘位置設秒盤，3點鐘位置設小時計時盤。

錶背鐫刻Guillaume Néry的輝煌紀錄。

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