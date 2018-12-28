19早春 風格年代：alice + olivia

2018-12-28

記者林欣若／台北報導

奢華絲路之旅

＊關鍵字：金銀絲線、花樣拼接

設計師Stacey Bendet喜歡在甜美的設計裡偷渡女性主義，看似柔美浪漫的服飾，其實是彰顯女性力量與女性價值，alice + olivia早春系列以絲路為靈感，Stacey Bendet認為，絲綢是當時中西貿易往來的重要商品，大量的絲綢是由女性紡織而成，因此女性在這個時代扮演的角色比男性還重要，Stacey Bendet將東方古典結合西方現代，用服裝彰顯堅強自主的女性氣勢。

絲路象徵著富庶和進步，Stacey Bendet藉由大量飽和色彩刺繡圖紋的面料相互拼接，搭配精細的華麗緹花刺繡，讓服裝如畫作般洋溢藝術氣息，金色絲紗緹花華美綻放在綢緞上，色彩和材質的奢華，重現絲路的繁華景象。剪裁則是古典與現代並存，絲綢緞帶襯衫以寬袖設計增添了古典氣質；紅色燒花絲絨豹紋圖紋和紅黑條紋拼接，狂野摩登；天鵝絨面料不規則長裙，洋溢著貴族氣息。

圖片提供／alice + olivia

alice + olivia以拼接圖案展現奢華感。

alice + olivia金色緹花平口晚裝，24,900元。

alice + olivia花卉印花拼接長洋裝（左），37,900元。

alice + olivia絲緞襯衫12,500元。

alice + olivia銀色鋪棉短版連帽外套，價格店洽。

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