19早春 風格年代：Coach

2018-12-28

記者林欣若／台北報導

70龐克搖滾

＊關鍵字：舞台裝、鉚釘水晶

位於洛杉磯西好萊塢日落大道的夜店The Viper Room，從1993年開幕以來就以哥德搖滾頗負盛名，哥德搖滾歌手Nick Cave、Marilyn Manson都曾在此搖滾吶喊，店內瀰漫的魔幻氣氛以及性感的蜥蜴女郎標誌是西好萊塢的重要文化象徵。Coach的早春系列從The Viper Room出發，將屬於西岸的70年代迷幻搖滾融合東岸的90年代頹靡龐克，重溫龐克搖滾的復古氣息。

Coach以70年代搖滾巨星的舞台服裝為靈感，打造閃耀奪目的系列單品，拼接天鵝絨面料點綴金屬織線，是華麗搶眼的舞台風格，荷葉皺褶的領口和下襬有著復古維多利亞的浪漫，bling bling閃亮元素、上身略緊的剪裁，是70年代Disco風潮的精髓；以手工縫製拼接的面料及印花圖案凸、錐形釘飾與閃爍水晶點綴並列、魔幻圖案及裝飾藝術風十足的領結，是90年代初期紐約St. Marks Place地區的頹靡龐克精神。

圖片提供／Coach

Coach 2019以搖滾巨星舞台魅力為靈感，打造高調閃耀、復古搖滾風格。

Coach 2019以搖滾巨星舞台魅力為靈感，打造高調閃耀、復古搖滾風格。

Coach 2019以搖滾巨星舞台魅力為靈感，打造高調閃耀、復古搖滾風格。

Coach亮片刺繡The Viper Room T-shirt，5,900元。

Coach亮片刺繡The Viper Room T-shirt，5,900元。

Coach棕櫚樹圖案羊毛衣，20,800元。

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