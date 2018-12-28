19早春 風格年代：MICHAEL Michael Kors

2018-12-28

記者林欣若／台北報導

90街頭潮味

＊關鍵字：字母LOGO、黑白運動風

Hip-Hop盛行的90年代，寬鬆的剪裁、大LOGO、字母T-shirt型塑了叛逆又有個性的潮流風格，MICHAEL Michael Kors 2019早春系列以90年代的紐約街頭風潮為靈感，隨性不羈的風格翻玩LOGO和英文字母，復古懷舊又兼具摩登時尚。

被命名為「MKGO」的早春系列，強調率性不羈、說走就走的時尚態度，全系列以黑白為主色調，搭配設計師Michael Kors最喜愛的金屬元素，讓隨興不羈的街頭風格仍透露出品牌一向強調的精緻奢華。

MK字母是這系列的主角，從上衣外套到包款鞋履，以大量的金色鉚釘裝飾搭配顯眼的字母圖騰，酷黑的色系襯托MK標誌性的閃耀金屬，潮味十足，包款以運動感十足的後背包、濃濃復古感的腰包為主，「KORS」、「COOL」金色字母以及螺紋金鏈呼應90年代的街頭感，鞋履融合街頭風潮和運動時尚，誇張厚底運動鞋是90年代老爹鞋的變形款，運動拖鞋和寬鬆率性的服裝最合拍。

圖片提供／MICHAEL Michael Kors

MICHAEL Michael Kors黑色長袖衛衣6,800元、Mott黑白色系復古螺紋金鏈包16,200元。

MICHAEL Michael Kors騎士皮衣32,400元（左）、腰包（中）價格店洽、長版連帽洋裝（右）8,400元。

MICHAEL Michael Kors長版連帽洋裝8,400元、厚底運動鞋10,100元；人造皮草外套24,500元、厚底運動鞋10,100元。

MICHAEL Michael Kors黑白拼接小斜肩包，12,800元。

MICHAEL Michael Kors Reah Zip黑色字母裝飾後背包，16,700元。

MICHAEL Michael Kors黑色休閒拖鞋，4,300元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/