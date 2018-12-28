19早春 浪漫組曲：rag & bone

2018-12-28

記者林欣若／台北報導

經典重新演繹

＊關鍵字：性感與中性，洋裝與長靴。

結合優雅合身的英式剪裁以及色彩活潑的美式風格，rag & bone讓丹寧休閒服裝不但保有街頭個性，同時也能紳士典雅，2019早春系列挖掘過去經典款式如針織毛衣、大衣和西裝外套，將其折衷、混搭、重塑，以慵懶的針織單品、功能性外套與新奇的色彩及材質，重新演繹rag & bone經典樣貌。

相較於以往中性帥氣的剪裁，早春系列更多了分性感的慵懶愜意，讓人耳目一新，柔美的雪紡罩衫點綴細小印花、露出背部線條的細肩帶洋裝、剪裁合宜的長洋裝都是過去少有的單品，經典的針織毛衣以寬鬆的剪裁讓肩頸的線條畢露、或利用特殊針織技法呈現如薄紗一般的透視感，都是為了讓女人在舉手投足之間展現不經意的性感魅力。

工法細膩的西裝外套採用經典英式格紋印花並加入制服輪廓，長版雙排釦大衣硬挺帥氣，與柔軟的針織毛衣以及輕盈的洋裝搭配格外有型，剛強與柔美平衡得恰到好處。

圖片提供／rag & bone

各種雪紡洋裝和細肩帶洋裝小露性感，是rag & bone少見的單品。

各種雪紡洋裝和細肩帶洋裝小露性感，是rag & bone少見的單品。

各種雪紡洋裝和細肩帶洋裝小露性感，是rag & bone少見的單品。

針織毛衣搭配寬鬆剪裁，露出肩頸線條，16,500元。

rag & bone黑色安哥拉山羊毛胸前鏤空針織上衣，16,500元。

rag & bone芥末黃羊毛混紡寬版大衣，37,500元。

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