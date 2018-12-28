19早春 浪漫組曲：3.1 Phillip Lim

2018-12-28

記者林欣若／台北報導

慵懶游牧風情

＊關鍵字：多層次混搭，短T+長T，襯衫洋裝+長裙，披肩+蛋糕裙。

3.1 Phillip Lim 2019早春系列依舊延續著秋季閒適自在的遊牧風情，從旅行、文化與旺盛的好奇心擷取靈感，相較於秋冬以「世界公民」為原型設計出一系列適合各種旅行中的實用裝束，2019早春更為浪漫詩意，這一季的流浪精神彌漫著1970年代的慵懶，不拘一格的設計體現了3.1 Phillip Lim始終如一的青春優雅及毫不費力的自在感。

舒適慵懶是早春系列予人的第一印象，不論是色彩或是剪裁都像是不經意般的渾然天成，設計師Phillip Lim利用各種單品互相堆疊出豐富層次，例如長袖針織洋裝外加短袖T-shirt形成材質對比，披肩、背心搭配多層次蛋糕裙也能成立，襯衫洋裝再搭一件長裙也無違和感，復古風格的西裝搭配充滿女性柔美的小丑翻領（pierrot-collar)）襯衫，剛柔對比更顯時髦，這些天馬行空的搭配組合，因為純淨而互補的色調，顯得井然有序，多層次的穿搭，也同時呼應早春乍暖還寒的多變氣候，並滿足轉換白天到夜晚的搭配風格。

圖片提供／3.1 Phillip Lim

3.1 Phillip Lim黑色多彩線條針織上衣，19,500元。

3.1 Phillip Lim米色編織流蘇魚尾下襬多層次長裙，26,000元。

3.1 Phillip Lim米色多彩條紋短版流蘇拼接針織長袖上衣24,000元、淺藍色條紋多層次洋裝24,000元、米色多彩條紋流蘇下襬不對稱中長裙，26,000元。

3.1 Phillip Lim駝色毛海拼接紮染連帽長版上衣，21,500元。

3.1 Phillip Lim條紋編織包，21,000元。

3.1 Phillip Lim棕色FREIDA防水台腳踝釦環涼鞋，25,000元。

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