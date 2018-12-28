19早春 浪漫組曲：Tory Burch

2018-12-28

記者林欣若／台北報導

精緻度假風格

＊關鍵字：長配鬆，落地長洋裝、長裙搭配寬鬆上衣。

Tory Burch每一季以不同的藝術或是文學主題為靈感，再融入設計師最愛的波希米亞精神，打造浪漫飄逸的裝束，呈現精緻的度假風格，2019早春系列，Tory Burch以名著《小王子》為靈感，利用有如水彩畫一般的色彩，打造詩意的早春印象。

修長和輕鬆的輪廓設計，讓早春系列充滿度假的輕鬆感，裙子和洋裝刻意加長裙襬，運動夾克和針織衫也採較寬鬆的版型，營造出輕鬆自在的氛圍再透過細節點綴增添精緻感，例如棉質襯衫的衣領加上扇形設計，簡單的丹寧洋裝在胸前開襟處加上荷葉邊，配件則一貫保持「less is more」的作風，大方的托特包、簡單的平底鞋與水果形狀的吊墜，呈現簡單而不費力的時尚感。

色彩靈感來自《小王子》的星球，黑色、白色、石頭灰和龍舌蘭綠等中性色調，點綴淡淡的霧氣藍、天空藍和海軍藍；各式條紋如布列塔尼條紋、遮陽篷條紋、穀倉條紋、刺繡條紋，或是仿若玻璃窗上迷人的水彩印花，靈感皆來自於《小王子》故事，也讓這系列呈現童話般的夢幻感。

圖片提供／Tory Burch

Tory Burch以帶有運動感的外套搭配長洋裝，打造度假的舒適感。

Tory Burch拼接襯衫、花卉長裙，價格店洽。

Tory Burch午夜藍毛衣、條紋襯衫，價格店洽。

Tory Burch拼接粗織毛衣，16,900元。

Tory Burch金色鏈帶涼鞋，14,900元。

Tory Burch薄荷綠草編鞋，10,900元。

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