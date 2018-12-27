卡地亞珠寶盒變手拿包 紅盒上手

2018-12-27

〔記者王瀅娟／台北報導〕想要擁有Cartier卡地亞的「紅盒子」，不必再等人送上珠寶，自己就可以買一個！卡地亞以品牌著名的紅色珠寶盒為靈感，創作Guirlande de Cartier手提包，再成品牌創意之作。

以生活中常見之物為創作靈感是卡地亞的拿手好戲，70年代推出以螺絲與釘子為靈感的Love與Juste un Clou珠寶，火紅至今，便是絕佳範例。此次以經典紅色珠寶盒為靈感，稍稍更動原本對稱的八邊形設計，融入梯形輪廓，令手袋的收納空間更為寬廣，搭配可拆式肩揹帶，可手提可上肩，在日常配搭的運用上更為靈活。

Guirlande de Cartier手提包上壓印的金色飾邊與經典紅盒子上的如出一轍，設計源自品牌18世紀時採用的「花環」與「蝴蝶」圖案，此包的命名也源自於此。珠寶盒內的黑色絲絨襯裡則以黑色皮革替代，分隔為2層，內有一開口貼袋，另一燙金八角形卡地亞標記的貼袋內藏一面隨身鏡，鏡子正面亦刻印相同的卡地亞標記，彰顯卡地亞高貴奢華同時貼近女性需求的設計精神。

圖片提供／Cartier

Guirlande de Cartier手提包內藏的鏡子正面刻印了卡地亞三大據點──巴黎、倫敦及紐約。

卡地亞將品牌經典的紅色包裝盒變為Guirlande de Cartier手提包，再展創意。

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