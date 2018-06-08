修杰楷寵妻無極限 豪買卡地亞 擔任品牌大使 獵貨Santos de Cartier腕錶送賈靜雯

2018-06-08

〔記者林欣若／台北報導〕卡地亞（Cartier）年度重量級錶款Santos de Cartier上市，宣布男星修杰楷成為台灣年度Santos Man，能和美國的傑克‧葛倫霍（Jake Gyllenhaal）、中國的鄧超、南韓的劉亞仁並列Santos Man，修杰楷表示與有榮焉，他將傳遞Santos勇敢無畏的精神，他表示這輩子最勇敢的決定，就是當演員。

修杰楷和卡地亞的淵源頗深，當初送給老婆賈靜雯的求婚戒就是卡地亞，他揣測老婆的喜好買下戒指，老婆不但非常喜歡、還一口答應嫁給他，從此卡地亞在他的人生中就佔著重要地位。這回他擔任形象大使，賈靜雯比他還開心，頻頻問：「有沒有看到什麼適合我的？」寵妻無極限的他，大方送上比他自己戴的還要貴的手錶給老婆。

Santos de Cartier的靈感來自巴西航空先驅阿爾伯特‧山度士杜蒙（Alberto Santos-Dumont），這位聞名全球的飛行員提到了在飛行中靠懷錶讀時非常困難，卡地亞於是為他設計出首款能戴在手腕上的錶款，並命名為Santos，錶款最大特色是取材自艾菲爾鐵塔的四方型錶殼，錶圈的八個外露螺絲裝飾展現建築美學，順應彩色錶帶的趨勢，全新Santos de Cartier搭載專利QuickSwitch系統，能自行快拆更換金屬錶帶或是彩色皮錶帶，彰顯個人風格。