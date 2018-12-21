2018-12-21

記者林欣若／台北報導

卡西歐（CASIO）將旗下的G-SHOCK和BABY-G組成男女對錶，迎接浪漫的白色耶誕，純白色的G-SHOCK和BABY-G G-SQUAD，是上個月專為運動訓練推出的全新錶款，搭載BLUETOOTH®藍牙連線功能，下載專屬APP便能紀錄鍛鍊成果。錶款採用最新的三軸加速傳感器，步行開始即自動開始計算步數，步數顯示範圍可達到999,999，不論是步數或跑步速度，都可將數據傳送到APP上，讓配戴者可透過APP隨時查看當前步數、運動地點、時間及卡路里消耗等數據。

G-SHOCK GST-S310和 BABY-G MSG-S200，同樣以銀灰色錶殼混搭白色樹脂錶帶，G-SHOCK GST-S310擁有分層防護構，錶殼不同材質堆疊出雙層結構，能強化整體的防震功能；BABY-G MSG-S200以金屬材質混搭樹脂為特色，整體設計簡約優雅，錶殼、錶盤、整點刻度及錶扣皆以金屬材質製成，搭配樹脂錶帶營造出時尚休閒風格。

卡西歐歡慶耶誕也推出原木觸控LED聖誕樹小夜燈，幾何的線條設計搭配充滿節慶氛圍的小飾品，透過光影投射出冬日璀璨溫暖，至CASIO概念店購買G-SHOCK和BABY-G各一只，單筆金額滿7,000元，或購買官方電商e-casio指定錶款，即可獲得。

圖片提供／CASIO

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