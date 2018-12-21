2018-12-21

記者林欣若／台北報導

希臘飾品品牌Folli Follie以金屬華麗感打造Bling Bling派對女王，除了垂墜式耳環、藏有愛情密語的項鍊和手鍊，玫瑰金與水鑽裝飾的腕錶，也是存在感十足的配件。

本季全新推出的Chronos Tales腕錶系列，線條簡約、設計優雅，很有希臘式的古典風格 ，錶圈飾以特別的三角坑紋，完美從各個角度折射光芒，雖無華麗的寶石裝飾，也耀眼奪目；充滿復古細節又兼具摩登現代感的Vintage Candy腕錶，錶圈鑲飾滿滿一圈的水鑽，搭配紅色或是橘色皮錶帶，成為手腕上最耀眼的時尚配件。

Swatch耶誕錶系列有一款「鳶尾花香」是浪漫的淺粉色，金屬粉紅的錶盤光澤，與錶帶和錶扣上幾何結構的閃耀金屬光澤完美呼應。

圖片提供／Folli Follie、Swatch

Folli Follie Chronos Tales系列白色皮帶腕錶，7,290元。

Folli Follie Chronos Tales系列金屬鏈帶腕錶，9,390元。

Folli Follie Vintage Candy腕錶，價格店洽。

Folli Follie Vintage Candy腕錶，價格店洽。

Swatch鳶尾花香，2,200元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/