2018-12-21

記者林欣若／台北報導

Swatch今年耶誕再度推出Swatch╳You耶誕訂製限量套組，34毫米紅色和銀白錶殼可任意搭配霧金、霧銀或紅色錶帶，錶扣也很有耶誕氣氛，以對錶方式呈現，適合情侶或是閨密搭配出節慶專屬的默契。同步推出多款耶誕錶款，「紅色耶誕」限定版的錶盤裝飾著閃耀水晶與放射雪花圖案，暖心的紅色合成麂皮錶帶鑲飾彩色水晶，營造暖心幸福的美好時刻。

日本CITIZEN旗下的wicca，承襲的CITIZEN的日系血統，結合時下最可愛的元素，讓腕錶成為俏麗時尚的配件，今年耶誕wicca推出台灣限定星願系列，潔白的錶盤象徵少女的純白心思，以星星裝飾的秒針有如許願棒， 28.1毫米的小巧錶徑，是標準日系少女的甜美風格。KP3-465-12以不鏽鋼粉紅金錶殼搭配酒紅色皮錶帶，浪漫熱情，錶圈以耶誕雪花圖案為底，3點鐘、9點鐘位置以及錶冠各鑲嵌施華洛世奇水晶，匯集所有讓女孩尖叫的元素；另一款KP3-422-10以玫瑰金錶殼搭配咖啡棕色皮錶帶，耶誕雪花圖案飄落在錶內圈，12點鐘位置及錶冠同樣鑲嵌施華洛世奇水晶，是約會時展現浪漫的最佳配件。

圖片提供／Swatch、wicca

Swatch紅色耶誕錶，3,950元。

Swatch紅色耶誕錶，3,950元。

Swatch╳You耶誕訂製限量套組，4,750元。

wicca KP3-422-10（上），6,500元； wicca KP3-465-12（下），6,500元。

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