玩皮耶誕節：EZ三小福

2018-12-21

記者方惠宗／台北報導

呼應節慶氣息和樂趣，Ermenegildo Zegna（簡稱EZ）特別由三位有趣的吉祥物引薦這次的精選皮具，三位吉祥物分別由三款EZ招牌面料製成，而且在它們身上可見多項以輕盈小羊皮編織皮革「PELLE TESSUTA」製成的配件，其俏皮感和幽默反映了節日的喜悅。

第一位叫「Romeo」，它所代表的是EZ著名的Trofeo羊毛西裝直紋面料，耳朵是PELLE TESSUTA灰色人字紋眼鏡套，並佩戴拉鍊式眼鏡套和領結等正裝配飾，象徵社交場合中溫文爾雅的紳士。頭頂羊毛針織帽的「Enzo」身穿由Techmerino羊毛製成的外套，配搭玩味十足的Toys玩具系列乒乓球組，營造出濃郁的耶誕氛圍。佩戴墨鏡和PELLE TESSUTA編織皮革頭戴式耳機的「Luigi」，則是派對上最引人矚目的角色。

圖片提供／Ermenegildo Zegna

Ermenegildo Zegna由三位有趣的吉祥物引薦這次的精選皮具。

乒乓球組，約39,600元。

拉鍊眼鏡套。約22,000元。

Ermenegildo Zegna PELLE TESSUTA眼鏡套。約18,600元。

Ermenegildo Zegna PELLE TESSUTA瓶套，飾有黑色小牛皮提手。約52,600元。

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