玩皮耶誕節：迷你生物 脫逃！

2018-12-21

記者方惠宗／台北報導

「Prada在米蘭總部的實驗室裡悄悄孕育了一群新生物，不過竟讓這群迷你生物逃脫了！」

這是Prada為迎接耶誕佳節，攜手紐約知名設計師Michael Rock與2×4設計團隊合作推出、蘊含高科技特質的配飾系列「Pradamalia」；這段Pradamalia的逃脫故事講述著這群迷你生物逃脫實驗室到外面世界之後、衍生的精采趣事。

這個名叫Pradamalia的神秘家族包括離不開水的魚「SCUBA」、帥氣黃色皮膚的「FIDDLE」、按照Prada吉祥物「猴子」所設計的死黨「OTTO」與「TOTO」。當中還有「DISCO」、「SOCKS」與「SPOT」。

在Prada與2×4設計團隊的角色設定中，這7隻精緻可愛的Pradamalia均擁有超自然力量與異於常人的特徵。它們在Prada實驗室的嚴格控管下，與世隔絕地成長，每一種生物都配有三角形的Prada心臟與格紋圖案大腦。其他Prada風格元素在Pradamalia家族成員的形態上也有明顯體現，包括金屬飾釘、漸變色調、拋光木質、印花嘴唇和標誌性的Saffiano皮革。

每隻Pradamalia均化身為鑰匙釦、耳環及項鍊吊飾，各有不同尺寸及材質，可於Prada專門店及Prada.com找到他們的踪影。每隻均附設專屬精緻包裝，詳盡介紹自己的獨特結構、特性、行為及起源。

同時Prada提供Pradamalia訂製服務，包括高20公分的公仔，以及高70公分、加上圓形桌板的茶几，訂製時程需3至6個月。

圖片提供／Prada

「Prada米蘭總部的溜滑梯竟成了Pradamalia的脫逃路線！」

Prada Pradamalia TOTO（左）、OTTO（右）迷你生物吊飾，各16,500元。

Prada Pradamalia SCUBA迷你生物吊飾，各16,500元。

Prada Pradamalia化身公仔茶几、成為櫥窗擺飾。公仔訂製圓桌（高度70公分），155,000元。

Prada Pradamalia迷你生物系列手機殼（右），13,500元；左邊款式價格未定。

Prada Pradamalia迷你生物系列零錢包吊飾。

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