玩皮耶誕節：極地動物

2018-12-21

記者方惠宗／台北報導

萬寶龍也為大師傑作粒面軟皮系列設計出多款靈感源自棲息在阿爾卑斯山（Alpes）最高峰「白朗峰」（Mont Blanc）的野生動物造型鑰匙圈，包括貓頭鷹、山貓、老鷹、熊、麋鹿等，可做包款裝飾、也能串掛鑰匙，成為新潮、趣味的時尚小物。

圖片提供／Montblanc

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