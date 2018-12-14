耶誕晶飾：Alexandre de Paris晶燦雪花

2018-12-14

記者王瀅娟／台北報導

Alexandre de Paris以雪花為耶誕系列主角，然而一改白色印象，以燦金與經典黑為主角，營造歡樂的派對氣氛。「晶燦雪花」系列髮飾的雪花造型偏似花朵，將兩片樹脂切割雪花以斜角度重疊，上方那片交錯貼上暗金色與淡金色施華洛世奇水晶，創造明暗色調對比，增加髮飾的立體感；「星辰雪花」系列鏤空描繪雪花晶體結構，在末端貼上尖角切割水晶，既似雪花也似六角星。而「北國之星」系列則是以五角星為造型，交錯貼上水晶珍珠與長方形切割水晶，展現晶耀色彩。

圖片提供／Alexandre de Paris

Alexandre de Paris髮飾以經典黑與燦金為耶誕系列主色調，經典黑晶燦雪花仕女夾7,900元。

Alexandre de Paris晶燦雪花燦金髮箍 ，5,000元。

Alexandre de Paris晶燦雪花燦金仕女夾，7,900元。

Alexandre de Paris星辰雪花經典黑豆扣夾，5,900元。

Alexandre de Paris北國之星燦金豆扣夾，6,700元。

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