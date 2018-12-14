耶誕晶飾：Swarovski冰雪森林

2018-12-14

記者王瀅娟／台北報導

Swarovski冬日耶誕系列延續秋冬「晶燦童話」主題，將場景拉到一座冰雪森林。Merry系列採用特殊的雪花造型切割水晶，或是以圓形水晶拼接而成的抽象雪花，描繪雪花落在樹枝上結成冰霜，因反覆的融冰與結冰過程形成的小冰柱，特殊蛋白石色水晶增添魔幻氛圍。Magic系列則以特殊的風箏型切割水晶拼接成六角雪花，鋸齒狀邊緣令人聯想到閃現的光芒。Mayfly描繪冬天結霜的枝葉，鑲嵌馬眼型水晶，間或點綴鑲嵌圓形水晶或沒鑲水晶的葉片；Louison則描繪在葉面上結成的冰霜，高低有致、大小錯落的馬眼型水晶呈線型或圓弧形排列，讓佩戴者猶如化身冰雪女王。

圖片提供／Swarovski

Swarovski Merry夾戴耳環，12,900元。

Swarovski Magic穿孔耳環，3,990元。

Swarovski Mayfly穿孔耳環，4,490元 。

Swarovski品牌大使Karlie Kloss佩戴Louison系列，化身閃耀派對女王。

Swarovski Louison穿孔珍珠耳環，3,990元。

Swarovski Louison 指間戒，6,490元。

Swarovski Louison 手鍊，8,990元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/