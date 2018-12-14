耶誕晶飾：Pandora冰晶雪花

2018-12-14

記者王瀅娟／台北報導

雪花堆疊而成的冰晶也爬上銀河系，Pandora以矩形與圓形切割的鋯石交互堆疊於串飾表面，或交錯拼接成耳環上的吊墜、戒指上的主石，或是手鍊上彎曲延伸的線條，多方向與角度的鑲嵌方式展現冰晶不規則堆疊的形狀，讓佩戴者持續閃耀不同層次的光芒。

圖片提供／Pandora

Pandora太空冰晶系列首飾包括手鍊、項鍊、耳環、戒指等，以多元方向與角度切割，光芒變化多端，2,980元起。

太空冰晶亦是Pandora耶誕系列創作主題，串飾1,680元起。

Pandora銀河冰晶925銀鋯石耳環，2,580元。

Pandora 銀河冰晶湛藍水晶串飾 ，2,980元。

Pandora聖誕雪花櫻桃紅水晶串飾，3,380元。

Pandora 星星與月亮925銀鋯石安全鏈，2,580元。

Pandora銀河冰晶湛藍水晶小串飾，1,680元。

Pandora機器狗 Bobby 925銀琺瑯串飾，2,580元。

Pandora上弦月925銀鋯石耳環，1,980元。

Pandora融化我心冰晶切割吊飾，2,180元。

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