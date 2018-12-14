朗海涅頂級獨立製錶 方形錶款再掀風潮

2018-12-14

﹝記者方惠宗／台北報導﹞被譽為「歐洲製錶的最後一股清流」、來自德國製錶與文化古都德勒斯登（Dresden）的頂級獨立製錶品牌Lang & Heyne（朗海涅）昨（13）日在台揭開神秘面紗，品牌首款方形腕錶Georg錶款以其獨特的線條與稜角風格、琺瑯面盤、精細打磨的金色齒輪等機芯之美，以及精準走時獲得收藏家的高度好評，不禁讓人預見另一次鐘錶收藏的典範移轉。

創立於2001年、Lang & Heyne暨品牌創辦人Marco Lang在其與薩克森精密製錶淵源和家族傳承的影響之下，每款腕錶皆是根據薩克森製錶文化而來的微型藝術，謹慎地反映出獨有的風格與細膩，尤其錶款名字皆以薩克森王國著名統治者的名字命名，更呼應其源於皇室榮耀的工藝與美學，以及承襲世代加冕的輝煌歷程。以方形的「Georg」（喬治）腕錶來說，乃為復興線條與稜角而生，透過弧形設計、與手腕完美貼合的錶殼，展現方形錶的絕美優雅。標誌著Lang & Heyne第二款方形錶的「Anton」（安東）亦具備令人驚嘆的方形機芯，陀飛輪的鏤空框架與長方形錶殼以完美比例呈現於開放式的琺瑯錶盤，當翻到錶背欣賞，兩枚鑽石端石鑲入機板呈現於品牌標誌雕刻處左右兩側的位置，猶如Lang & Heyne製錶大師加冕的雙皇冠。

據品牌人員表示，Lang & Heyne製錶工坊設於德勒斯登，腕錶年產量僅約50至60只，錶款銷售採訂購模式，同時依照不同錶款保有客製化細節，錶款訂購交期約為3個月至一年。

圖片提供：Lang & Heyne

從Lang & Heyne Anton腕錶背面欣賞Lang & Heyne IX手上鏈機芯，一眼即受鑽石端石與金質齒輪吸引。

Lang & Heyne Anton腕錶，玫瑰金款，3,550,000元。錶款訂購交期約為6個月。

透過Lang & Heyne Georg腕錶的透明背底蓋可欣賞其搭載的Lang & Heyne VIII手上鏈機芯。

Lang & Heyne首款方形腕錶Georg腕錶，玫瑰金款，1,192,000元。

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