Harry Winston史詩6號+7號 首次魅台

2017-10-28

〔記者王瀅娟／台北報導〕Harry Winston明（29）日起至11月5日於台北益莊鐘錶公司舉辦2017新品鑑賞會，包括Premier系列Pearly Lace 36毫米自動腕錶、Diamond Second 36毫米自動腕錶與Opus 14腕錶，首度登台的史詩陀飛輪6號與7號更是全場焦點。

史詩陀飛輪7號配有2個雙軸陀飛輪，兩個框架均採用將一個框架置於第二個框架中的結構，第一個框架每45秒旋轉一周，內置30度傾斜擺輪，然後再將上述部件裝入第二個以不同軌跡運轉的框架，每75秒旋轉一周；而二個陀飛輪雖然結構、振頻與速度相同，但由於在結構中的不同位置，兩者的運作也不同，像是上演著永不停息的芭蕾。

而史詩陀飛輪6號採用極致複雜的HW4701機芯，為高級製錶界首度相容兩個獨立的時間指示機制於一身，其中一個由三軸陀飛輪調節，另一個由卡羅素調節，限量20只，台灣目前僅此1只。

Opus 14設計靈感源自點唱機，將點唱機的機械機制微縮處理，只要按壓9點鐘位置的選擇器，就可選換GMT、日期或帶有Harry Winston先生簽名的星星盤，富有賞玩趣味，因而已蒙顧客收藏。

二只Jaquet Droz新錶亦同場展出，愛之蝴蝶自動玩偶腕錶靈感源自1774年創制的自動人偶，只要按壓錶冠按鈕，牽引愛神丘比特小車的蝴蝶便翩然飛舞，車輪也會轉動，相當夢幻。

圖片提供：Harry Winston