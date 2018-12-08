Samsonite年終特惠日 4折起

2018-12-08

﹝記者方惠宗／台北報導﹞全球第一大行李箱集團Samsonite將在本月11日與12日舉辦全品牌的「年終親友特惠日」，除了開出「4折起」好價，招牌筆電後背包也有3折優惠。驚喜的更有「限量超殺品」，第一天將祭出限量5件、原價11,900元的可擴充式24吋Samsonite OVAL行李箱，超「殺」特價999元。第二天則有當下最流行的時尚小包、限量20件的Samsonite RED AIRETTE肩揹包，原價3,800元，特價來到499元。

此外，在特惠日下午2點30分至3點，以及晚上6點30分至7點，這兩個時段結帳的消費者，可參加「轉轉樂輪盤」遊戲，有機會贏得結帳金額1折的好康。

Samsonite這場「年終親友特惠日」活動共分兩時段，分別是12月11日上午10點至晚上8點，以及12月12日上午10點至晚上7點，地點在台北市「王朝大酒店」2樓，地址是台北市松山區敦化北路100號2樓。

特惠日第二天登場的為限量20件的Samsonite RED AIRETTE肩揹包，特價499元（原價3,800元）。

Samsonite即將舉辦年終親友特惠日，特賣首日將祭出限量5件的Samsonite OVAL行李箱（24吋），特價999元（原價11,900元）。

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