斜槓女力轉換身分 Samsonite RED挺妳

2018-06-06

〔記者方惠宗／台北報導〕時尚包款也走「斜槓」路線？Samsonite RED 2018夏季女性包款系列以簡約外表和各種多功能巧思，款式從後背包、公事包至托特包皆備，設計風格同時收攏商務與運動，市場瞄準擁有多重生活的「斜槓青年」！

因應「斜槓青年」（Slash Generation）趨勢，業者指稱，「愈來愈多人擁有多重專業身分，勇於嘗試不同領域的風采；在多個『斜槓』（Slash）的身分之間轉換，一個能在背後支持你的包款更是不可或缺！」Samsonite RED針對女性包款推出Carleigh後背包，充滿細節的多功能設計巧思，前側有收納空間可以放置事務用品、後側則有筆記型電腦的專屬收納空間，還有智慧袖套，提供商務旅行所需，「俐落又可以空出雙手的後背包絕對是穿搭必備。」此外，還能搖身一變成為運動包款，「超大空間裝得下水壺、毛巾和替換衣物，時尚輕盈的材質也與運動風穿搭零違和。」

此外，Eleanorh走公事包風格，包款圓角的設計添增女人味，堅挺的材質則突顯工作上的專業，內裝設計貼心又細緻，附有筆電專用格層及固定水壺的綁帶。時尚率性亦不失正式質感的Clairmonte托特包以簡約輪廓和大容量收納空間見長，不論是書本、文件或筆記型電腦都可以輕鬆拿取。