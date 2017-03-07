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女力+美麗 Samsonite烘托自信女性

2017-03-07

〔記者方惠宗／台北報導〕看準正在改寫世界面貌的女性專業菁英市場，堅韌公事包的先驅、Samsonite在品牌創立百年之後，推出專為職場女性而生的Zalia SPL系列；以「女力」與「美麗」聯名、設計出輕薄公事包、後背包與托特包等包款，顏色各有黑色與灰褐色，為不同工作型態的女性打造專屬包款。

Samsonite全新Zalia SPL系列的設計從女性視角出發，以高品質尼龍與異材質拼接、輔以金屬配件點綴，以優雅簡約的外觀烘托女性風采。現代必備的收納功能包括方便隨手置入手機與護照的包前收納口袋，以及能穩固與保護平板或筆電的收納夾層等細節，同時考量到如何讓出國、出差時也能輕鬆行動，每個包款都附有可放置於行李箱拉桿的智慧型袖套，以便無須背重，各種貼心設計都讓女性上班族在工作時更能輕鬆發揮。

Samsonite同時宣布，即日起至3月31日推出「女人節寵愛活動」，單筆消費滿15,000元，即可獲得「Afternoon Tea」下午茶券2張。數量有限，送完為止。

圖片提供：Samsonite

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  • Samsonite Zalia後背包灰褐款，4,300元。

    Samsonite Zalia後背包灰褐款，4,300元。

  • Samsonite看準正在改寫世界面貌的女性專業菁英市場，推出Zalia SPL包款系列。圖中灰褐色輕薄公事包，4,300元。

    Samsonite看準正在改寫世界面貌的女性專業菁英市場，推出Zalia SPL包款系列。圖中灰褐色輕薄公事包，4,300元。

  • Samsonite Zalia輕薄公事包黑色款，4,300元。

    Samsonite Zalia輕薄公事包黑色款，4,300元。

  • Samsonite Zalia托特包灰褐款，4,300元。

    Samsonite Zalia托特包灰褐款，4,300元。

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