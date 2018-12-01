朗格珍稀雙追針錶款 今登台誘客

2018-12-01

﹝記者方惠宗／台北報導﹞德國頂級製錶商朗格（A. Lange & Söhne）將於今（1）日至10日在「寶鴻堂鐘表」台北旗艦店舉辦《朗格計時製錶展覽》，以象徵複雜功能的計時碼錶為亮點，當中可見結合雙追針計時碼錶、萬年曆和月相顯示的1815 Rattrapante Perpetual Calendar錶款，以及全球首款具有雙追針功能的飛返計時碼錶Double Split等獨特作品。另外，限量製作僅100只，結合萬年曆、陀飛輪和計時碼錶的Datograph Perpetual Tourbillon錶款，更是不少頂級行家一錶難求的夢幻藏品。對於朗格錶廠年產量僅約4,500只的珍罕性而言，該展匯聚複雜工藝之精華，堪稱難得盛典。

以朗格Datograph Perpetual Tourbillon腕錶來說，儘管具備多項複雜裝置，不過錶款以黑色實心銀錶盤與41.5毫米鉑金950錶殼、18K黃金鍍銠指針和小時刻度的巧妙布局與互相輝映中，各項資訊仍能清晰顯示。同時，有別於傳統朗格陀飛輪的擺輪振頻，此作首度把速率改為每小時18,000次，停動時間顯示更加準確。錶冠拉起時，專利停秒裝置會立即掣停陀飛輪框架內的平衡擺輪，確保腕錶設定精準至秒。

另外，朗格Double Split雙追針腕錶乃全球首枚具有雙追針功能的飛返計時碼錶，兩根追針指針，一根追秒指針，一根追分指針，而且兩根計時和追針指針皆具備飛返功能，也是有史以來首款可以進行長達30分鐘分段比較計時的腕錶。

朗格Datograph Perpetual Tourbillon腕錶將萬年曆、陀飛輪和計時碼錶三大複雜裝置和五項附加功能集於一身。9,718,000元。限量100只。

從朗格Datograph Perpetual Tourbillon腕錶藍寶石水晶錶背欣賞鏤空陀飛輪橋板之下的精密陀飛輪裝置及自製L952.2型手動上鏈機芯。

透過朗格Double Split雙追針腕錶的藍寶石水晶錶背，探索自製L001.1手動上鏈機芯的美麗與精密。

朗格Double Split雙追針腕錶是全球第一款具有雙追針功能的飛返計時碼錶。3,940,000元。

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