《Xmas彩妝精選》SUQQU 寶石萬花筒

2018-11-30

記者邱巧貞／台北報導

日系品牌SUQQU精緻洗練的風格，受到許多粉領族的喜愛，不過產品定價不便宜，加上平日甚少打折，除了可以趁著週年慶搶攻特惠組外，每逢年底推出的耶誕彩妝，更是難得划算。

今年，SUQQU首次與日本寶石萬花筒職人小林綾花合作，以萬花筒內寶石的光芒綻放、繽紛色彩為概念，打造耶誕彩妝系列「SUQQU×寶石萬花筒」，原本黑色低調的外盒點綴上萬花筒圖騰，而每款唇部商品都有相對應的寶石光采。

當中的「2018晶采耶誕限定眼彩盤」是一款8色眼影盤，可以作為8款單色眼影使用，也可以視為3款的4色眼彩盤使用，各盤組合配色獨具風格，黑色外盒麗綻放圖騰取自於小林綾花實際的作品，平日SUQQU的四色眼盤定價2,600元，而這款限量8色眼盤定價3,400元。

圖片提供／東方美

SUQQU晶采艷澤唇膏，融於色澤的細緻亮粉，讓寶石般雙唇持續晶瑩剔透，#109桃輝石，清透的粉紅玫瑰色調中蘊含大量綠色極細珠光；#110緋色石，深邃紅中添加紅色與藍色的大顆粒珠光。限定2色，各1,900元。

SUQQU 2018晶采耶誕限定眼彩盤#101，3,400元。8種單色的搭配、3種眼盤的運用，各盤組合配色皆獨具特色。

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