《Xmas彩妝精選》GUERLAIN 金燦復古

2018-11-30

記者邱巧貞／台北報導

嬌蘭今年的耶誕彩妝「金燦復古」，主打紙醉金迷的奢華復古風，全系列以金屬光澤與大膽撞色為風格，金屬光本身帶偏光感，很適合與其他單品搭配，打造絢麗奪目的視覺效果。

今年適逢嬌蘭190週年，特別在耶誕系列中打造1款「白金復古女伶修容蜜粉餅190週年復刻版」，此款蜜粉為1897年「Ladies in all Climates蜜粉」的復刻版，呼應當年航海旅行時代，女性常要隨丈夫外出的需求，它能隨身攜帶，並適應世界各地的氣候，妝效持久，即使在佈滿蒸氣的環境，依然不脫妝，風靡一時。女星安潔莉娜裘莉也曾提及，自己對嬌蘭的認識，就是來自母親梳妝台上，母親非常珍視愛用的「Ladies in all Climates蜜粉」。

此外，品牌經典商品「幻彩流星蜜粉球」亦推出限量版，採用高貴的金色設計，裝有琥珀金、古銅金、白金色與香檳金共4色珍珠蜜粉球；另一款「金燦復古撞色全顏彩盤」，優雅時髦的漆器外盒內為8色乾濕兩用眼影及能夠做為提亮臉部輪廓之用的2色打亮修容，一盤就能變化出多種妝容。

圖片提供／嬌蘭

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