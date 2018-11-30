《Xmas彩妝精選》LUNASOL 薄霧柔紗

2018-11-30

記者邱巧貞／台北報導

佳麗寶LUNASOL冬日節慶的淨化彩妝主打深邃濃郁的酒紅色及紫紅色調，透過混搭藍色調讓妝容不只華麗，也散發澄澈透明的氣質。其中「晶巧柔紗唇釉」推出8款限定色，絕美顯色的柔霧唇釉，鮮豔色彩也能完美演繹自然妝感；冬季限定的「雙彩眼盒（緋紅）」，帶灰色調的調和色，再重疊上另一色細細閃爍的優雅光芒，彷彿為雙眼披上綻光薄紗。

每年都令人期待的LUNASOL耶誕彩妝組，涵蓋多款限量商品，堪稱實惠之選，今年「光燦奢華派對組（自我）」，包含1款4色眼影盤、亮采膏、2款限定唇彩，以及可愛的派對手拿包。

圖片提供／東方美

LUNASOL冬日節慶的淨化彩妝換上時尚女人味的成熟表情。

LUNASOL光燦奢華派對組（自我），包含晶巧光燦眼盒（自我）#EX01 Rosy Brown、晶巧亮采膏#EX01 Frozen Pink、晶巧柔紗唇釉#EX05 Dusty Pink、水光幻采唇蜜#EX02 Deep Berry、時尚派對手拿包。2,350元。

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