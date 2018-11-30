亦正亦潮 西裝外套-2

2018-11-30

記者林欣若／台北報導

英倫格紋 搶眼時髦

＊時尚亮點：鮮色配，搶眼時髦；經典配色，展現學院風。

融合復古和學院風格的格紋西裝外套，從去年秋冬開始成為熱門款，今年秋冬，格紋依舊獨領風騷，帥氣的黑白原色、沉穩的咖啡棕色、以及代表正宗蘇格蘭風情的藍紅格紋，各種格紋花色的西裝外套，是呼應季節感的時髦單品。

若是經常關注英國皇室穿搭，肯定對Smythe不陌生，凱特王妃（劍橋公爵夫人）婚後首度拜訪加拿大便穿上Smythe西裝外套，之後她不斷以這款西裝外套變化出多種穿搭造型，讓這個加拿大品牌瞬間在英國爆紅，Smythe於是將這款凱特王妃最愛的外套更名為「The Duchess」（公爵夫人）。Smythe以外套起家，全系列堅持Made in Canada，從剪裁到布料與內襯細節，都看得出Smythe的精緻度，也讓品牌擁有一群死忠鐵粉，今年秋冬呼應格紋潮流，The Duchess西裝外套除了推出經典色選，也推出藍、紅、綠相間的蘇格蘭格紋，以及帥氣帶有護肘設計的灰色紳士格紋風格。

MICHAEL KORS COLLECTION 2018秋季系列是一系列可任意搭配的實穿單品，利用單品之間的色彩對比，穿搭出搶眼風格，時髦又大膽的大紅格紋西裝外套搭配綠格紋長褲，與鮮黃針織衫組合出魔幻又搶眼的組合，衝突卻又碰撞出華麗感的飽和色系交錯，為基本款的穿搭帶來無限可能。

圖片提供／agnès b.、apt. 3R、MICHAEL KORS COLLECTION、Sisley

凱特王妃的藍色西裝外套讓Smythe爆紅，她最愛的款式也被更名為The Duchess。

Smythe The Duchess格紋西裝外套，22,880元。（by apt. 3R）

Smythe The Duchess格紋西裝外套，23,580元。（by apt. 3R）

agnès b.格紋西裝外套，19,980元。

rag & bone Lexington格紋外套，18,377元。（by Shopbop）（翻攝自https://cn.shopbop.com）

MICHAEL KORS COLLECTION格紋西裝外套，價格店洽。

Current／Elliott The Date Night格紋西裝外套，10,130元。（by Shopbop）（翻攝自https://cn.shopbop.com）

Sisley紅白格紋西裝外套，6,380元。

Sisley黑白格紋西裝外套，6,980 元。

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