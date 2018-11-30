亦正亦潮 西裝外套-1

2018-11-30

記者林欣若／台北報導

正裝感十足的西裝外套，除了在標榜專業的場合發揮用途，也能在街頭潮流中形塑風格，從基本款到變化款，如同丹寧外套一般，每個人的衣櫃都該備上一件！

合身基本款 搭配性強

＊時尚亮點：自由配搭性強，可甜美，可中性，衣櫥裡經典必備。

肩線、腰身、袖長恰到好處，合身卻不緊身的西裝外套，是最基本款的選擇，搭配襯衫、褲裝和高跟鞋，展現都會俐落感，換上T-shirt、牛仔褲和平底鞋，是另一種smart casual，基本款西裝外套看似簡單平凡，卻是彈性最大、搭配性最強的單品。

永恆時尚的法式優雅造型，一直是agnès b.最拿手的設計，秋冬系列推出多款西裝外套，以男士正裝輪廓為基礎，利用剪裁和材質勾勒出女性優雅線條，設計師Agnès以經典的黑白灰及寶藍色調讓西裝外套與其他單品完美融合，結合運動服、寬版及中性剪裁，保留了簡約優雅氣息，搭配衣領別出心裁的襯衫，強調剛柔並濟的中性美，有如即將華麗遠行的紳士。

在看似甜美的服裝單品中，加入堅強的女性力量，例如小露性感的西裝外套，是Alice + Olivia擅長的剛柔並濟，黑色緞面西裝外套使用無領片的設計，搭配襯衫或是白色T-shirt都能展現俐落的身形，隱形鉤釦設計勾勒出腰線，帥氣中帶點柔美的氣質。

Club Monaco秋冬系列主打男女皆可輕鬆游走於兩個系列，毋須區分屬於他還是她、特意設計出可塑性極高的服飾，能自由配搭，中性版的西裝外套成為女裝重點。以Club Monaco一貫的簡約調性演繹適合一年四季穿著的率性美學，剪裁及布料經過細心考量，打造自在舒服、無拘無束的高雅格調，無論是個性的黑色設計或是典雅的灰織紋，輕鬆配搭出各種造型。

圖片提供／agnès b.、Alice + Olivia、Club Monaco、MANGO

agnès b.黑色西裝外套，價格店洽。

agnès b.藍色西裝外套，價格店洽。

agnès b.黑色西裝外套，26,580元。

Alice + Olivia長版黑色西裝外套，16,500元。

Alice + Olivia長版黑色西裝外套，16,500元。

Club Monaco黑色雙排釦西裝外套，13,900元。

Club Monaco灰細織紋雙排釦西裝外套，13,900元。

MANGO西裝外套，4,290元。

MANGO條紋西裝外套，3,790元。

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