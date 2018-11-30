亦正亦潮 西裝外套-3

2018-11-30

記者林欣若／台北報導

Oversize 街頭潮味

＊時尚亮點：肩線走寬、袖子走長，穿出西裝外套另一種寫意感。

即使省略三件式西裝的考究，光是一件西裝外套，仍代表著正式和嚴謹，因此在正式場合穿上西裝，便是尊重的態度，然而在反骨的潮流品牌眼中，可不這麼認為，以過寬的肩線、過長的衣袖打造的Oversize西裝，挑戰傳統剪裁、以輕鬆的態度看待西裝，將西裝外套變成潮流單品。

GOLDEN GOOSE以仿舊的小白鞋聞名，全新的小白鞋一出廠鞋身就已佈滿髒汙，顛覆大眾對小白鞋的想像，雙人設計師Alessandro Gallo與Francesca Rinaldo將這樣有趣和輕鬆的設計態度延伸到服裝，推出揉合復古風和街頭感的秋冬系列。設計師以祖父母的衣櫃為靈感，想像一個女孩在打開衣櫃時，開始玩起復古的服飾，寬鬆的上衣、Oversize西裝外套，搭配燈芯絨長褲或寬版長褲，以最輕鬆的方式穿著西裝外套。

丹麥時裝品牌GANNI一直在斯堪地那維亞風格或是波希米亞風格之外，找尋第三種可能性，夫妻檔Nikolaj和Ditte Reffstrup於是以一種更有趣和輕鬆的設計方法，以獨具個性的北歐女孩為設計原型，打造不費勁的自信女孩魅力，例如原本嚴肅的格紋西裝外套，以柔軟取代硬挺、以寬鬆取代合身，即使搭配球鞋，也不顯得突兀。

3.1 Phillip Lim 呼應這一季遊牧民族的主題，西裝外套採用寬鬆剪裁，將懷舊的格紋重新詮釋，注入創新的現代設計；另一款薰衣草紫色西裝外套粉嫩柔和的色系靈感來自於80年代貴族學院風，柔軟皺褶的質料像是隨性的旅人從行李箱中將衣服拿出的模樣，寬鬆剪裁設計讓旅行更為輕鬆自在。

韓國新銳設計師Eudon Choi以男裝起家，他將男裝設計細節運用在同名女裝系列中，這一季他以立體的剪裁搭配帶飾、線條以及Oversize剪裁，呈現女性英姿颯爽的一面。

圖片提供／3.1 Phillip Lim、CHENCHUN、Fred Segal

GOLDEN GOOSE西裝外套，32,800元。（by Fred Segal）

GOLDEN GOOSE西裝外套，32,800元。（by Fred Segal）

GOLDEN GOOSE西裝外套，32,800元。（by Fred Segal）

GANNI 西裝外套，24,000元。（by Fred Segal）

GANNI 西裝外套，24,000元。（by Fred Segal）

Eudon Choi灰色西裝外套，29,000元。（by CHENCHUN）

Eudon Choi粉色西裝外套，27,400元。（by CHENCHUN）

Eudon Choi粉色西裝外套，27,400元。（by CHENCHUN）

3.1 Phillip Lim黑白格紋寬版西裝外套，34,000元。

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