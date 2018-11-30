亦正亦潮 西裝外套-3

記者林欣若／台北報導
Oversize 街頭潮味
＊時尚亮點：肩線走寬、袖子走長，穿出西裝外套另一種寫意感。
即使省略三件式西裝的考究，光是一件西裝外套，仍代表著正式和嚴謹，因此在正式場合穿上西裝，便是尊重的態度，然而在反骨的潮流品牌眼中，可不這麼認為，以過寬的肩線、過長的衣袖打造的Oversize西裝，挑戰傳統剪裁、以輕鬆的態度看待西裝，將西裝外套變成潮流單品。
GOLDEN GOOSE以仿舊的小白鞋聞名，全新的小白鞋一出廠鞋身就已佈滿髒汙，顛覆大眾對小白鞋的想像，雙人設計師Alessandro Gallo與Francesca Rinaldo將這樣有趣和輕鬆的設計態度延伸到服裝，推出揉合復古風和街頭感的秋冬系列。設計師以祖父母的衣櫃為靈感，想像一個女孩在打開衣櫃時，開始玩起復古的服飾，寬鬆的上衣、Oversize西裝外套，搭配燈芯絨長褲或寬版長褲，以最輕鬆的方式穿著西裝外套。
丹麥時裝品牌GANNI一直在斯堪地那維亞風格或是波希米亞風格之外，找尋第三種可能性，夫妻檔Nikolaj和Ditte Reffstrup於是以一種更有趣和輕鬆的設計方法，以獨具個性的北歐女孩為設計原型，打造不費勁的自信女孩魅力，例如原本嚴肅的格紋西裝外套，以柔軟取代硬挺、以寬鬆取代合身，即使搭配球鞋，也不顯得突兀。
3.1 Phillip Lim 呼應這一季遊牧民族的主題，西裝外套採用寬鬆剪裁，將懷舊的格紋重新詮釋，注入創新的現代設計；另一款薰衣草紫色西裝外套粉嫩柔和的色系靈感來自於80年代貴族學院風，柔軟皺褶的質料像是隨性的旅人從行李箱中將衣服拿出的模樣，寬鬆剪裁設計讓旅行更為輕鬆自在。
韓國新銳設計師Eudon Choi以男裝起家，他將男裝設計細節運用在同名女裝系列中，這一季他以立體的剪裁搭配帶飾、線條以及Oversize剪裁，呈現女性英姿颯爽的一面。
圖片提供／3.1 Phillip Lim、CHENCHUN、Fred Segal
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GOLDEN GOOSE西裝外套，32,800元。（by Fred Segal）
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GOLDEN GOOSE西裝外套，32,800元。（by Fred Segal）
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GOLDEN GOOSE西裝外套，32,800元。（by Fred Segal）
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GANNI 西裝外套，24,000元。（by Fred Segal）
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GANNI 西裝外套，24,000元。（by Fred Segal）
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Eudon Choi灰色西裝外套，29,000元。（by CHENCHUN）
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Eudon Choi粉色西裝外套，27,400元。（by CHENCHUN）
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Eudon Choi粉色西裝外套，27,400元。（by CHENCHUN）
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3.1 Phillip Lim黑白格紋寬版西裝外套，34,000元。
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