俏皮嚕嚕米 打包童話氛圍

2018-11-24

〔記者林欣若／台北報導〕配件品牌LeSportsac與芬蘭童話Moomin（嚕嚕米）聯名合作，推出一系列俏皮印花單品，完美呈現Moomin的童話世界。

Moomin原為漫畫故事，幾乎每個芬蘭人都讀過，書中的每個人物模樣逗趣討喜，漫畫廣受歡迎後有了電視節目、電影和主題公園，台灣也引進Moomin主題餐廳，是大人小孩都喜歡的童話人物。Moomin × LeSportsac系列有許多俏皮的印花，「Enormous World繽紛世界」將Moomin原創漫畫第一到第八集的封面所集結而成，多采多姿又吸睛；「All nice things美好事物」展現Moomin在遊玩的模樣，最具特色的揹帶上還印有Moomin的圓嘟嘟身影；「Moomin and friends Moomin與好朋友」以藍色為底，印上Moomin、他的家人以及好友們，重現溫馨美好的童話氛圍。

聯名系列也推出4種獨立印花的化妝包，包括「Moomin的冒險」、「Moomin的一天」、「生日驚喜」以及「下雨天」，化妝包的兩面圖案皆不同，正反都有驚喜，另外還有可愛的糖果袋和托特包、實用的證件夾，每一款都是可愛童趣的童話風。

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