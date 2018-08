每天在美好中甦醒 LeSportsac愛無限─Lanvin前任創意總監Alber Elbaz跨界新作 充滿正能量

2018-08-24

〔記者林欣若/台北報導〕法國精品品牌浪凡(Lanvin)前任創意總監Alber Elbaz在2015年去職後,動向備受關注,近日他終於推出新作,是與美國配件品牌LeSportsac的聯名系列,Alber Elbaz在浪凡期間創作出許多經典唯美的款式,在暌違多年後,粉絲終於盼到新作。

對於這次合作,Alber Elbaz開心表示:「如果我們為時尚投入更多的愛而不是焦慮,那我們每天早上都將有美好的理由甦醒。LeSportsac總是洋溢著繽紛色彩以及摩登時尚,揹上它總能讓女性充滿自信與笑容。」 Alber Elbaz將他的靈感昇華為一系列俏皮摩登、傳遞無限愛意的美麗圖案展現在聯名系列,五種印花包括Dance with Me(與我共舞)、Love Me Kiss Me(愛我吻我)、Big Kiss(大大的吻)、Color Me Leopard & Color Me Zebra(熱情豹紋/斑馬紋),每款全都有Alber Elbaz獨一無二的專屬Logo設計。LeSportsac全球創意副總裁D’Arcy Jensen表示:「Alber對生命充滿了熱情,展現在他的設計上,讓此次的聯名系列變得如此特別,他的溫暖、幽默以及樂觀,和LeSportsac完美契合。」

圖片提供:LeSportsac