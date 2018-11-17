邀網美入住 美圖手機拍到飽

2018-11-17

〔記者吳佩樺／台北報導〕瞄準新北耶誕城每年的爆炸人潮，美圖手機跟隸屬凱撒旗下的「趣淘漫旅」台北板橋飯店合作網美限定套房，入住期間提供免費美圖T9拍到飽。

美圖限定套房走路到新北耶誕城不用5分鐘，共有「理想粉生活」雙人房以及「派對紫生活」四人房二種房型，現已開放訂房，每晚4,299元起。二主題套房都有業者精心設計的特別裝潢和擺設，包準不用出門，在房內就能拍到停不下來。

此外，入住除了能免費借用美圖T9，還有貼心入住禮，包含早午餐、板橋凱撒飯店大廳下午茶等，各前10組訂房成功者另有額外小禮物。