網紅自拍機 美圖T8今起預購
2017-03-22
〔記者吳佩樺／台北報導〕由Angelababy代言的自拍手機「美圖T8」，上月在中國北京亮相後，台灣宣布今（22）日至28日在Yahoo奇摩購物中心搶先開放預購，售價18,990元，限量100台，聯強通路3月29日開賣。
美圖T8強調增進夜間自拍效果，將Dual Pixel技術、OIS光學防手震用於前鏡頭，號稱對焦速度較以往更快、更精準，在昏暗的環境下照樣能拍出水噹噹的美照。 此外，美顏模式進化，加入牙齒美白、提升氣色等功能，連美顏細節都不馬虎。因應網紅當道，具備即時直播美顏。
其他規格為5.2吋Full HD螢幕、聯發科MT6797十核心處理器、2,100萬畫素主相機、1,200萬畫素前鏡頭。
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