Mickey Mouse 90：Pandora

2018-11-16

記者王瀅娟／台北報導

米奇與米妮

近年與迪士尼有密切合作的Pandora，當然不會錯過米奇90周年，和迪士尼動畫藝術師合作打造限量紀念吊飾。動畫師勾勒出米奇帥氣斜倚著90數字的模樣，交由Pandora以純銀精雕打造，搭配14K金的90字樣，充分突顯米奇俏皮慧黠的性格。

米奇也是今年Pandora迪士尼系列的當然主角，米奇與女朋友米妮的大頭串飾有多種表現形式，包括首度出現結合Pandora Rose與純銀的版本；此外也首度推出特別版開口手鐲，米奇與米妮深情對望，讓粉絲們從手鐲到串飾都是滿滿的米奇與米妮。

迪士尼系列串飾亦首度加入耶誕元素，時而讓米奇化身耶誕老公公，扛著禮物袋準備發送希望與夢想，躡手躡腳怕驚醒小朋友的姿態令人發噱；時而讓米奇爬上拐杖糖探頭歡呼，彷彿又看見他捉弄別人成功的頑皮笑臉。而米奇與米妮的剪影造型戒指則讓喜歡米奇的大人更容易融入日常生活的配戴 。

米奇擔綱主角演出的經典動畫，包括他1928年出道的「汽船威利號」、1940年華特．迪士尼以他為中心打造的音樂動畫「幻想曲（Fantasia）」等，也成為此系列的設計靈感，讓米奇戴著片中經典的船長帽，或是重現片中魔法師的學徒橋段，對著金色珍珠代表的水晶球施法。

圖片提供／Pandora