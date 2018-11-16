Mickey Mouse 90：Swarovski

2018-11-16

記者王瀅娟／台北報導

米奇與好友們

Swarovski今年以米奇與他的朋友們為主角，推出全新迪士尼系列，慶祝米奇90歲生日。

Swarovski自2005年起便與迪士尼展開長期合作，每年以迪士尼經典人物為靈感，創作擺件與首飾。今年的迪士尼系列首飾再以米奇與米妮為主角，將他們的大頭以剪影與鏤空等抽象方式詮釋，使卡通人物更容易融入日常穿搭，展現童心之餘亦保有時尚感。

擺件部分有別於首飾的抽象演繹手法，以寫實的方式，透過彩色水晶雕刻而成的米奇、米妮、高飛狗、唐老鴨、黛絲、布魯托、鋼牙奇奇與大鼻蒂蒂展現閃耀生動的姿態。此外還有全球限量25件的米奇與他的好朋友們擺件，每件均由品牌工匠花費238小時，採用Pointage低溫陶瓷鑲嵌技術，鑲嵌30種色彩、逾45,000顆Swarovski水晶，為工藝之作。

圖片提供／Swarovski