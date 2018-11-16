Mickey Mouse 90：Diane von Furstenberg

2018-11-16

記者方惠宗、林欣若／台北報導

米妮有了新衣服！

以設計「Wrap Dress」裹身式洋裝聞名的美國設計師品牌「DVF」Diane von Furstenberg與迪士尼合作，為米奇和米妮的90週年慶典、以及ABC電視台的米奇90週年特別節目製作米妮的新洋裝。

美國時尚雜誌WWD報導，米妮新裝以真絲面料製成，並且以手工刺繡亮片完成波卡圓點（Polka-dot）圖樣；在紐約的Diane von Furstenberg工作室，共有15位匠師耗費近35個小時才完成。

提及這位特別的「貴賓」，Diane von Furstenberg說：「他們問我是否願意為她的90歲生日做一件衣服，我說『好的』。顯然，她是一位極具標誌性的人物，她必須擁有一件Wrap Dress。對於這次設計，我為了突出波卡圓點和色彩，在裙擺加了多重剪裁。」事實上，Diane von Furstenberg也為米妮設計了全新鞋款。

根據WWD，90年前，米妮在迪士尼第一部有聲動畫片「汽船威利號」（Steamboat Willie）首度亮相，身上的圓點裙裝靈感來自Coco Chanel的Easy Jersey系列，並穿著超大高跟鞋。到了1940年，蝴蝶結飾取代米妮的帽子，並在鞋子上裝飾蝴蝶結。自此，米妮幾乎都穿紅色或粉紅色洋裝。