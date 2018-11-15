萬寶龍機關巧思 致敬東方皇室─康熙為主題 創意總監研究史料 全球限量1只皇龍筆 龍眼開闔精巧技藝

〔記者林欣若／北京報導〕萬寶龍（Montblanc）的高藝術性限量系列以歷史人物為靈感，將其一生的輝煌歷史與藝術成就融入書寫工具設計，向歷史致敬，今年萬寶龍以中國皇帝康熙為主題，藉由寶石切割、鑲嵌、手工鐫刻與金器工藝，栩栩如生呈現輝煌盛事，展現萬寶龍110年的品牌工藝。
萬寶龍創意總監Zaim Kamal表示，在研究康熙的史料之前，原本以為他只是位政治家、軍事家，仔細閱讀康熙本人的手稿、以及他人的文獻，才發現康熙在藝術領域也有很大的成就與貢獻，這次高藝術性限量系列最困難之處，就是將這些龐大的文獻去蕪存菁，留下最具代表性、東方與西方都能識別的元素，例如代表皇室的金黃色、象徵權勢的龍和老虎、美麗的山水景緻，Zaim Kamal在傳統藝術之下，運用現代科技在鋼筆上加入許多小機關，是東西交流、古今貫通的最佳展現。
全球限量1只的「向康熙皇帝致敬限量款1─皇龍」採用香檳金材質，鑲嵌一圈明亮切割型鑽石並搭配單獨切割的白玉龍，表現皇帝至尊的權力；筆蓋與筆身密鑲黃色鑽石，象徵絲綢龍袍，筆尾鑲嵌6.42克拉的黃橙色黃鑽、筆夾鑲嵌白色珍珠，最特別之處在於龍的眼睛採活動式設計，由筆蓋頂端配置的機制所控制，隨著鋼筆直立或平放，龍的眼睛便會睜開或闔上，增添賞玩樂趣。同樣是全球限量1只的「皇家青龍」採用藍金與白金材質，筆身上的龍圖騰鑲嵌明亮切割型鑽石，藍與白形成鮮明耀眼的對比，筆尾裝飾渾天儀，鑲嵌一顆5克拉的明亮切割型鑽石。
限量5只的「向康熙皇帝致敬限量款5─皇帝」筆身和筆蓋有著精緻的風景繪圖，靈感來自康熙出巡時，徵召畫家繪製出巡圖，例如名作《康熙南巡圖》，筆蓋與筆身採用景泰藍營造出山水畫的效果，主色調為黃色、綠色與沙色，並以金線加強，象徵權力、以青玉打造的龍纏繞筆身，筆環與筆夾鑲嵌明亮的黃鑽，展現皇家氣勢。