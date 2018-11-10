卡西歐新品運動錶 有如私人健身教練

2018-11-10

〔記者林欣若／台北報導〕日本卡西歐（CASIO）旗下的G-SHOCK和BABY-G推出全新G-SQUAD運動系列，搭載BLUETOOTH藍牙連線，可利用手錶搭配智慧型手機管理每日鍛鍊，更有利於達成運動目標。

綜藝小天后「Lulu」黃路梓茵全身運動裝備，示範教練為她量身打造的健身菜單，她說自己曾經胖到58公斤，也曾因為去檳城出外景吃太多美食，一個星期就胖了4公斤，後來靠著重訓、跑步、打羽毛球以及訓練丹田，現在體重維持在45公斤，甚至練出馬甲線。熱愛運動的她試用全新G-SQUAD後，最喜歡腕錶搭載的計數和計步功能，如此一來不用邊看時間邊運動，腕錶就像私人教練一樣貼心。

G-SQUAD系列可透過下載專屬APP與手機同步，記錄鍛鍊成果、方便日常的健康管理，錶款採用最新的三軸加速傳感器，步行開始即自動開始計算步數，不論是步數或跑步速度，都可將數據傳送到APP上，並透過CASIO最新開發的演算法，根據數據分析出5種代謝當量。另外也可以透過APP隨時查看當前步數、運動地點、時間及卡路里消耗等數據，提供了20組計時組合，包含200組圈速記憶空間，完整的將計時組合、碼錶測量等數據傳送至手機，協助達成鍛鍊目標。