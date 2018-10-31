〈賽車競速錶現〉CASIO×HONDA 紅白錶盤呼應Honda Racing

2018-10-31

〔記者林欣若／台北報導〕日本鐘錶品牌CASIO旗下的EDIFICE以Speed & Intelligence為品牌精神，汽車品牌HONDA旗下車隊Honda Racing也以極致速度為精神，雙方合作推出的聯名錶款EQS-800HR，是速度和精準度的極致展現。

Honda Racing今年開始為一級方程式賽車車隊Scuderia Toro Rosso提供動力裝置，EDIFICE則自2016年一直是Scuderia Toro Rosso車隊的合作夥伴，雙方一同面對世界級賽車運動帶來的種種技術挑戰，在HONDA的支援下，CASIO創造出全新的EDIFICE限量型號EQS-800HR。

聯名錶款以EDIFICE計時碼錶系列的EQS-800為原型，錶盤以賽車常見的輕巧碳纖維材質製成，紅白雙色設計呼應Honda Racing車隊的代表色，黑色錶盤細節處利用紅色點綴，白色編織皮革錶帶內襯同樣為紅色設計，形成雙色特殊錶帶，錶盤、錶帶環及錶背上分別印有HONDA車隊標誌及品牌LOGO，彰顯Honda Racing的精神，錶款整體呈現濃濃賽車風。腕錶搭載Tough Solar太陽能電力系統，太陽能面板吸收陽光或日光燈轉化電力，提供穩定的電力讓各項功能操作順利運轉，並提供防水100米、日期顯示、24小時制、電量指示、計時碼表等功能。